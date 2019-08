Heb je een tattoo? Dan moet je voortaan psychologische test afleggen voor je rijbewijs krijgt in Iran

Mensen met tattoos in Iran moeten voortaan slagen voor een psychologische test als ze een rijbewijs willen aanvragen. “Tatoeages zijn een soort zelfverwonding en mensen die dat doen, lijden eventueel aan psychische stoornissen”, zo stelde een politiewoordvoerder dinsdag tegenover het staatspersbureau Irna.

Tatoeages golden tot nog toe in de islamitische republiek als “tekenen van de westerse cultuurinvasie”, die de islamitische waarden in gevaar brengen. Nu zijn ze ook een psychische ziekte. Toch worden tattoos steeds populairder bij jongeren in Iran, tot ergernis van de autoriteiten.

Een bekend voorbeeld was het geval van de kapitein van de Iraanse nationale voetbalploeg, Ashkan Dejagah. De ethische commissie van de Iraanse voetbalbond wilde hem drie jaar geleden schorsen wegens zijn tatoeages. Zover kwam het echter niet. De voetballer speelt sindsdien in truitjes met lange mouwen.