Gevreesd scenario lijkt werkelijkheid te worden: “Premier Boris Johnson mikt op een no-deal Brexit”

Kersvers Brits premier Boris Johnson is niet van plan om nieuwe onderhandelingen met de Europese Unie op te starten en mikt op een harde, no-deal Brexit. Dat hebben de Europese diplomaten te horen gekregen bij een ontmoeting met de Britse delegatie.

Volgens de diplomaten heeft David Frost, die nu namens het Verenigd Koninkrijk de gesprekken voert met de EU, te kennen gegeven niet meer te onderhandelen over de voorwaarden van de Brexit. Wel zou hij al gesprekken willen opstarten over de manier waarop het Verenigd Koninkrijk en de EU na 31 oktober - als de harde Brexit een feit zal zijn- nog met elkaar in overleg zullen gaan.

“Geen plan”

“Het is duidelijk dat de Britten geen ander plan hebben”, aldus een ervaren EU-diplomaat na de ontmoeting met Frost. “Ze hebben geen intentie om te onderhandelen, want daarvoor zouden ze een plan moeten hebben. Een no-deal Brexit lijkt nu het centrale scenario van de Britse regering.”

Die onthulling kwam er nadat de Britse regering had benadrukt klaar was om “te goeder trouw” te onderhandelen. Al maakte Johnson wel duidelijk dat hij alleen zou instemmen met een akkoord zonder “iets zo ondemocratisch als de Ierse backstop”. Dat is het mechanisme dat garandeert dat er geen harde grens met Noord-Ierland komt, maar de Britten mogelijk ‘gevangenhoudt’ in een Europese douane-unie. En de EU heeft al meermaals verklaard dat die backstop “niet voor discussie vatbaar is.”