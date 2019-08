Passagiers doodsbang als vliegtuig enkele minuten voor landing plots vol rook hangt

Passagiers die maandag het vliegtuig namen van Londen naar Valencia hebben een akelige ervaring gehad. Het vliegtuig hing tien minuten voor landing plots vol rook. “Het leek wel of we in een horrorfilm zaten”, klonk het bij een van de passagiers.

Een technisch probleem zorgde voor heel wat rookhinder op de BA422 vlucht van Londen naar Valencia maandag. 175 passagiers en 8 bemanningsleden wisten niet wat hen overkwam toen ze plots niks meer zagen. Het toestel kon uiteindelijk zonder problemen aan de grond gezet worden en alle inzittenden werden geëvacueerd. Drie mensen werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

“Na de landing hebben we zeker twee uur gewacht in de luchthaven zonder ook maar enige informatie”, aldus Gayle Fitzpatrick die het vliegtuig nam. “Later mochten we dan onze bagage gaan ophalen, maar we wisten nog steeds niet wat er eigenlijk gebeurd was. Al is het belangrijkste dat iedereen veilig en wel is.”

