Siamese tweeling moet gescheiden worden, anders sterven ze. Maar één van de twee zal operatie niet overleven en ouders moeten kiezen wie

Marieme of Ndeye? Ndeye of Marieme? Ibrahima Ndiaye en zijn vrouw staan voor een hartverscheurende keuze. Hun Siamese tweeling van drie jaar gaat dood als ze niet van elkaar gescheiden worden. Maar één van de twee meisjes zal de operatie sowieso niet overleven. De vraag is wie van de twee.

“Ze zijn samen van bij hun geboorte, ze zijn gelijk. Ze lachen samen, ze huilen samen, ze slapen samen, ze eten samen. Hoe kan ik nu beslissen over leven en dood. Welke ouder kan zoiets beslissen”, vraagt de radeloze vader zich af.

“Ndeye is de meest spontane, ze houdt van aandacht. Marieme is eerder een rustig type” zegt Ibrahima Ndiaye. “Ndeye dat is vuur, Marieme is ijs. Twee tegenpolen die aan elkaar gegroeid zijn. Maar gescheiden hersenen, harten en longen hebben. Ze delen wel een lever, blaas en spijsvertering en hebben drie nieren tussen hen in plaats van elk twee.”

Marieme en Ndeye zijn in mei 2016 in Dakar geboren. Vader Ndiaye, die vier oudere kinderen heeft, heeft vier afzonderlijke scans betaald tijdens de zwangerschap van zijn vrouw. Niemand gaf zelfs een tweeling aan, laat staan ??een samengevoegde tweeling. Dus hun geboorte was een “enorme schok”.

Operatie noodzakelijk

In Senegal konden de artsen de meisjes niet helpen. Dus contacteerde Ndiaye ziekenhuizen in Duitsland, Zimbabwe, Noorwegen, Zweden, de VS en België. Overal werd hij wandelen gestuurd. Tot het Great Ormond Street Hospital in Londen liet weten dat ze de meisjes wilden behandelen. Het ziekenhuis heeft meer dan 30 tweelingen gescheiden, waaronder Safa en Marwa Ullah uit Pakistan, die aan het hoofd waren verbonden.

De ouders, de mama woont intussen terug in Senegal om er voor haar andere kinderen te zorgen, kregen eindelijk weer hoop. Maar na een reeks onderzoeken volgde een zware mokerslag: de Siamese tweeling was niet levensvatbaar op termijn. Ze niet van elkaar scheiden, zou fataal zijn voor de twee meisjes. Het is met andere woorden scheiden of overlijden. Maar dat is niet alles: één van de twee zal een operatie zo goed als zeker niet overleven.

Zwak hartje

Voor de ouders is het nu kiezen tussen de pest of cholera. Maar vader Ibrahima kan en wil helemaal niet kiezen. En ondertussen tikt de klok verder en lopen de meisjes het risico om dood te gaan. Vooral Marieme loopt een groot risico omdat haar hartje zwakker is dan dat van haar zus.

Bovendien, zo hebben de artsen laten weten, als één van de twee zou komen te sterven, is het zo goed als zeker te laat om het andere meisje via een spoedoperatie te redden.