Knesselare ontwaakt in nachtmerrie na het plotse overlijden van wielrenner Bjorg Lambrecht (22): “Hij zou de koning van ons dorp worden”

Aalter -

“Op zijn twaalfde, als klein manneke, zei Bjorg al: ‘Ik ga coureur worden’. Toen hadden we daar nog leute mee. Maar de voorbije drie jaar bewees hij dat hij de nieuwe koning van ons dorp zou worden.” Alleen maar ongeloof en veel verdriet bij de familie en supporters van Bjorg Lambrecht (22) in zijn thuisdorp Knesselare. “We zijn gaan slapen in een nachtmerrie en helaas was het ook ontwaken in een nachtmerrie. We gaan het zo missen dat hij hier voorbij kwam fietsen.”