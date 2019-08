Antwerpse kathedraal maakt enorme Lego-mozaïek van Mariabeeld

Antwerpen - De Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal viert de feestdag van Maria Tenhemelopneming (15 augustus) dit jaar op een wel heel bijzonder manier. Het beeld van de patrones dat in de kathedraal staat, krijgt een dag voordien een Lego-mozaïekversie van maar liefst 29.098 blokjes.

Vorig jaar vierde de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Maria Tenhemelopneming al met een live painting act die 6.755 euro opbracht, nu is de stunt dus een grote Lego-mozaïek. Die zal worden samengesteld door kunstenaar Maarten Steurbaut, die op 14 augustus een hele dag live aan het werk te zien zal zijn in de kathedraal terwijl hij de laatste hand legt aan het kunstwerk. Het verloop zal ook te volgen zijn via de facebookpagina OLVkapel. Om 18 uur wordt het Mariabeeld in processie rondgedragen in de binnenstad, een eeuwenoude traditie die sinds drie jaar herleeft in Antwerpen.

Wie blokjes wil kopen om in het kunstwerk te laten plaatsen, kan op www.onzelievevrouwekapel.be een set van 50, 125 of 500 blokjes kopen en schenken. Het gaat weliswaar om een symbolische aankoop, je krijgt de blokjes niet thuis toegestuurd. De opbrengst van het initiatief gaat naar de vzw Afrant, die ontwikkelingsprojecten organiseert in Benin en Burkina Faso, en naar de sociale goede doelen van de kathedrale parochie.