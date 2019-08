Drie Oekraïense gevaren die Club Brugge uit de Champions League kunnen kegelen: daarom heeft Clement schrik van Dynamo Kyiv

Niet zweven, fans. Niet zweven, journalisten. Niet zweven, niemand. Nadat zijn Club Brugge STVV had verslagen met 6-0 deed Philippe Clement er in eerste instantie alles aan om de verwachtingen voor het eerste treffen met Dynamo Kyiv te temperen. Het spreekwoord mag dan wel beweren dat onbekend onbemind is, altijd juist is het allerminst. Daarom: een snelcursus gevaren van Kyiv.