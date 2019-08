Antwerp wil zich versterken met Japans international

Antwerp won dan wel twee keer met drie goals verschil, het wil zich nog altijd offensief versterken. Vooral op de flank is het dun bezaaid. Daarom gaat de Great Old momenteel voor Koji Miyoshi, een 22-jarige Japanse offensieve middenvelder, die zowel links, rechts als achter de spits kan spelen.

De Great Old volgt de Japanner al een tijdje, deed hem een voorstel, en wacht nu op zijn antwoord. Momenteel komt Miyoshi op huurbasis uit voor Yokohama F. Marinos, waar hij dit seizoen in 23 matchen drie keer scoorde, maar hij is eigendom van Kawasaki Frontale, een andere eersteklasser.

Miyoshi is sinds kort ook Japans international, op de Copa América maakte hij in juni zijn debuut. Hij deed het meteen erg goed op de rechterflank en scoorde tweemaal tegen Uruguay. Miyoshi zou de eerste Japanner kunnen worden op de Bosuil.

Ook voor Cristian Benavente is nog altijd wel interesse, maar dat is geen evident en goedkoop dossier en nu is er ook interesse van Nantes voor de voormalige spits van Charleroi.