Bekend tv-gezicht onder vuur na tweet over schietpartijen: “Meest gevoelloze bijdrage in geschiedenis van sociale media”

Neil deGrasse Tyson, een beroemde astrofysicus en bekend tv-gezicht in de VS, ligt zwaar onder vuur door een tweet die hij afgelopen weekend de wereld instuurde, kort na de twee dodelijke schietpartijen in El Paso en Dayton.

“In de voorbije 48 uur hebben de Verenigde Staten 34 mensen verloren door schietpartijen”, zo schreef de beroemde wetenschapper zondag op Twitter. “In diezelfde periode verliezen we ook ongeveer 500 mensen door medische fouten, 300 mensen aan de griep, 250 aan zelfmoord, 200 aan auto-ongevallen en 40 aan moorden met een pistool. Vaak reageren onze emoties meer op spektakel dan op gegevens.”

In the past 48hrs, the USA horrifically lost 34 people to mass shootings.



On average, across any 48hrs, we also lose…



500 to Medical errors

300 to the Flu

250 to Suicide

200 to Car Accidents

40 to Homicide via Handgun



Often our emotions respond more to spectacle than to data. — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) August 4, 2019

De tweet werd intussen bijna 90.000 keer geretweet en werd meer dan 300.000 ‘leuk’ gevonden. Toch kwam er ook heel wat kritiek. “Niet één persoon veroorzaakte al die 500 medische fouten. Niet één persoon veroorzaakte al die 200 verkeersdoden. Niet één persoon pleegde 200 zelfmoorden. Niet één persoon schoot 40 mensen dood met een pistool. Maar wel één klootzak knalde 20 mensen neer in El Paso. Zie het f*cking verschil”, reageerde iemand.

No one person caused 500 medical errors.

No one person caused 200 vehicle deaths.

No one person committed 200 suicides.

No one person killed 40 people with a handgun.



One asshole with a high powered rifle killed 20 people in El Paso.



See the fucking difference. — Sam Newell O (@BFranklin2017) August 5, 2019

Anderen haalden dan weer uit naar Neil deGrasse Tyson omdat hij de schietpartijen minimaliseerde. “Wow, echt wow. Dus de schietpartijen zijn oké dan? De onschuldige lichamen die in het mortuarium arriveren zijn gewoon statistieken? Zo heb je alles uitgelegd, je bent zo slim. Dit is de meest gevoelloze bijdrage in de geschiedenis van sociale media.”

Wow, just wow. That makes the shootings, OK then. Their innocent dead bodies arriving at the morgues are just statistics. Everything explained then. You're so smart. FUCK YOU soulless asshole. This is the most heartless tweet in history of social media. Congratulations heartless1 — #Bernie2020 (@JessGreer8) August 5, 2019

En nog iemand anders gaf de wetenschapper een koekje van eigen deeg, met officiële cijfers. “In 2018 spendeerde de federale regering 145 miljoen dollar aan medische fouten, 340 miljoen aan de griep, 147 miljoen aan zelfmoordpreventie, 597 miljoen aan verkeersongevallen en meer dan 1 miljard aan de opioïdencrisis”, aldus Irene Tien. “En tussen 2004 en 2015 een povere 22 miljoen aan wapengeweld. Dit zijn statistieken. Geen emoties.”