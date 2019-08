Reclamebedrijf haalt slag thuis tegen minister Pascal Smet: omstreden fietsenstallingen moeten teruggeplaatst worden

Brussel - De omstreden fietsenstallingen van reclamebedrijf Zoom on Arts, die eind 2018 op vraag van toenmalig minister van Mobiliteit Pascal Smet uit Brussel werden weggehaald, moesten van de rechter teruggeplaatst worden. Dat meldt de Brusselse nieuwswebsite Bruzz.be.

November 2018. Een vijftigtal fietsenstallingen - met reclamebord - van reclamebedrijf Zoom on Arts moeten uit verschillende Brusselse gemeenten worden weggehaald. Niet goed geplaatst, te veel reclame en te weinig fietsenstalling, oordeelde toenmalig minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A/One.Brussels) destijds. De vergunningen waren ook afgeleverd zonder zijn medeweten en alleen maar dankzij een administratieve fout.

Het reclamebedrijf was niet akkoord en trok naar de rechter. Die oordeelde enkele weken geleden, zo raakte nu bekend, in het nadeel van het Brussels Gewest. “We moesten binnen de tien dagen alle stallingen terugplaatsen”, reageerde Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. “Anders moesten we een dwangsom betalen, maar we hebben aan de uitspraak voldaan.”