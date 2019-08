Jongetje (6) van tiende verdieping Tate Modern gegooid: 17-jarige officieel beschuldigd van poging tot moord

Een zeventienjarige jongeman is officieel in staat van beschuldiging gesteld voor de moordpoging op het zesjarig jongetje dat hij zondag van een observatieplatform van het Londense museum Tate Modern gooide. Dat heeft de politie van Londen bevestigd.

Het zesjarig jongetje uit Frankrijk, dat samen met zijn ouders op reis was in Londen, werd zondag van een observatieplatform op de tiende verdieping van het bekende museum gegooid. Het slachtoffer landde op het dak van de vijfde verdieping, raakte zwaargewond en werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. “De toestand van het slachtoffer is kritiek, maar stabiel.”

Niet veel later werd een verdachte opgepakt: het gaat om een zeventienjarige jongeman die dinsdag nog voor de jeugdrechter zal verschijnen, aldus de politie die nog altijd getuigen van het incident zoekt. Uit een eerder politiebericht bleek al dat de dader het jongetje niet kende. Over zijn motief is nog niets bekend.

Het Tate Modern-museum is de meest bezochte toeriste attractie in het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar kwamen er 5,9 miljoen bezoekers over de vloer. Het museum werd onmiddellijk na het drama gesloten, maar ging maandag weer gewoon open. Enkel het observatieplatform bleef afgesloten voor het publiek.