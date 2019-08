Man deelt karatetrap uit tijdens discussie in Leuven: slachtoffer met verwondingen naar ziekenhuis

Leuven -

Op de Grote Markt in Leuven is vrijdag een discussie ontaard in een vechtpartij. Camerabeelden tonen hoe een kerel een karatetrap uitdeelt waarna het slachtoffer buiten westen op de grond valt. De jongeman werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Café-uitbaters vragen meer controle van politie in de uitgaansbuurt. “We zijn het moe”, klinkt het.