Racing Genk leent zijn Kroatische middenvelder Ivan Fiolic tot het einde van het seizoen uit aan het Cypriotische AEK Larnaca, zo maakte de landskampioen dinsdag bekend.

Genk nam de 23-jarige Fiolic vorige zomer over van Dinamo Zagreb, sindsdien was hij voor de Genkenaars goed voor acht wedstrijden. Bij Larnaca, tegenstander van AA Gent in de derde voorronde van de Europa League, hoopt hij op meer speelminuten.