Twee minderjarige drugdealers opgepakt op Strandfuif in Glabbeek

Glabbeek - Afgelopen weekend zijn op de Strandfuif in Glabbeek twee minderjarigen opgepakt die ervan verdacht worden drugs te dealen. Dat meldt het Leuvense parket. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Aarschot en een 16-jarig meisje uit Glabbeek. De tieners werden op maandag 5 augustus voor de jeugdrechter geleid. De jongen wordt vandaag ondergebracht in de gesloten jeugdinstelling in Everberg. Het meisje werd onder toezicht geplaatst van de jeugdrechter in Leuven.

De feiten kwamen aan het licht toen een 15-jarige meisje rond middernacht onwel werd op de Strandfuif nadat ze een XTC-pil had genomen. Het meisje zou de pil hebben gekregen van de twee 16-jarigen. De verdachten werden gefouilleerd en de jongen had 23 XTC-pillen op zak. Het 15-jarige meisje dat onwel werd, werd overgebracht naar het ziekenhuis maar haar toestand is gunstig geëvolueerd.

Vrijdag had de lokale politie van de zone Hageland (Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge) al een controleactie gehouden tijdens het evenement Bunktek dat hoort bij de Strandfuif. De politie kreeg versterking van twee drughonden, de federale politie en de lokale politie van Leuven. Bij de ingang van het evenement controleerde de politie of de fuifgangers drugs bij zich hadden en dat bleek het geval voor 21 mensen. Eén 17-jarige had 4,9 gram cannabis bij zich en zal door het jeugdparket worden vervolgd.

De overige 20 personen die werden betrapt bij de controles, kregen een onmiddellijke minnelijke schikking voorgeschoteld van 75 tot 400 euro. Zij konden ter plaatse betalen via de betaalterminal of kregen een overschrijvingsformulier mee.