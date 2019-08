Actiegroep beschadigt elke nacht huurauto’s op Mallorca: “Ons eiland is veranderd in een toeristisch buffet”

De voorbije nachten werden telkens meerdere huurwagens beschadigd op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca. Het gaat om een actie van Arran, een linkse groep die zo protest uit tegen de overvloed aan toeristen.

De actiegroep gaf zelf een video vrij waarop te zien is hoe gemaskerde mannen in witte pakken door de straten van hoofdstad Palma trekken en willekeurige auto’s vernielen. Banden worden lek gestoken, ruiten worden ingeslagen, de wagens worden beklad met verf...

??? VÍDEO | Més de 100.000 cotxes de lloguer turístic a l'illa de #Mallorca: saturació, insostenibilitat, contaminació i convertir la ciutat en un aparador turístic. El jovent passem a l'ofensiva! ?? #TurismeMassiuVsVeïnes?????? pic.twitter.com/vH3qvw7s7z — Arran (@Arran_jovent) August 5, 2019

De vernielingen doen dienst als “protest”, zo meldt de zelfverklaarde “socialistische en feministische” actiegroep. “Je vindt hier maar liefst 100.000 huurwagens. Het eiland is verzadigd, dit is niet vol te houden. Ons eiland is veranderd in een toeristisch buffet. En daarom gaan we in het offensief”, aldus de actiegroep die ook aankondigde de acties uit te breiden naar de rest van het eiland.

Actiegroep Arran werd opgericht in Barcelona, ook al in strijd tegen het massatoerisme daar.