Ongezien in ons land: één gerechtelijk dossier levert staatskas 300 miljoen euro op in fraudezaak

Eén gerechtelijk dossier levert de staatskas 300 miljoen euro aan strafbemiddeling op. Een record. De Britse investeringsbank HSBC pleit schuldig voor het opzetten van fraudemechanismen, waarvan meer dan 1.000 Belgische klanten, onder meer uit de Antwerpse diamantsector, jarenlang gebruik hebben gemaakt om miljarden euro’s voor de fiscus verborgen te houden.

Gedurende vier jaar heeft de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise zich met zijn speurders vastgebeten in een van de grootste fraudedossiers ooit in ons land. Het Zwitserse filiaal van HSBC Private Bank blonk uit in spitsvondigheden om gedurende jaren meer dan 1.000 geprivilegieerde klanten te laten genieten van illegale fiscale voordelen. Valsheid in geschriften, witwassing , illegale financiële onderhandelingen, niets was de bank te veel om rijke klanten de wettelijk verplichte voorheffing van 40 en 30 procent op hun investeringen in Zwitserland te laten ontduiken. Onder meer door hen offshore bedrijven in Panama en op de Maagdeneilanden te verkopen, enkel en alleen om hun geld in te verstoppen. Want die bedrijven konden geen enkele activiteit voorleggen.

Er volgde een reeks huiszoekingen. In 2014 verhoogde de onderzoeksrechter de druk op de ketel en stelde de investeringsbank in verdenking. Plots besefte HSBC dat het hem menens was en volgden er drukke onderhandelingen tussen de bank en het Belgische gerecht om tot een compromis te komen. Dat alles om de leiding van HSBC de cel te besparen.

Record

Het leidde uiteindelijk tot een historische strafbemiddeling. HSBC betaalt 294,4 miljoen euro in ruil voor het stopzetten van de strafrechtelijke vervolging. De staat krijgt daarbovenop nog eens 400.000 euro schadevergoeding op burgerlijk vlak. De strafbemiddeling moet enkel nog in september door de raadkamer worden goedgekeurd.

Het voordeel voor de Belgische staatskas gaat echter nog veel verder. Want er blijft nog een fiscaal luik over dat geregeld moet worden. En naast de bank zelf hebben ook tal van haar klanten, die jarenlang van het fraudemechanisme geprofiteerd hebben, de voorkeur gegeven aan een strafbemiddeling boven een strafproces. In totaal zijn meer dan 1.000 Belgische fraudeurs geïdentificeerd die miljarden euro’s aan de Belgische fiscus hebben willen onttrekken. De vereffening van hun fiscale schuld zou nog ettelijke tientallen miljoenen moeten opleveren.

De financiële speurders zijn trots op dit resultaat. Zij maken van de gelegenheid gebruik om te benadrukken dat, mochten zij over de gevraagde (menselijke en technische) middelen beschikken, zij nog meer dergelijke dossiers tot een goed einde zouden brengen. “Het zou meer dan een budgettaire herziening door de regering overbodig maken. Wat dan weer de burger ten goede zou komen”, pleiten zij.