Hij hing een dodenlijst op in zijn school en haatte Trump: dit weten we over de schutter in Dayton

Een nieuwe golf kogels teisterde de Verenigde Staten afgelopen weekend. In El Paso, Texas richtte de 21-jarige Patrick Crusius een waar bloedbad aan met 22 doden. In Dayton, Ohio maakte de 24-jarige Connor Betts negen dodelijke slachtoffers, waaronder zijn zus. Dit weten we over laatstgenoemde.

We weten dat hij na ongeveer 30 seconden werd neergeschoten door de politie. Volgens agenten had hij nog een hele hoop extra munitie bij en had hij dus nog veel meer slachtoffers kunnen maken. Nu bleef de dodentol op negen staan, onder wie de 22-jarige zus van Betts.

Een onderzoek naar Betts’ motief is nog lopende. Men gaat nog niet uit van een haatmisdaad. Volgens oude klasgenoten van Betts werd de jongen vaak gepest en reageerde hij daarop door een dodenlijst op te hangen in een toiletruimte. “Hij bereidde een schietpartij voor”, klonk het op school. “Hij kon je vaak aanstaren en doen alsof hij je neerschoot.” Na dit voorval werd hij tijdelijk van school geschorst. Andere klasgenoten zeiden dat Betts naast een dodenlijst ook een ‘verkrachtingslijst’ in zijn bezit zou hebben gehad. Sommige leerlingen hoorden hem vrouwen beschrijven als “sletten”.

Toch heeft niet iedereen nare herinneringen aan Betts. Zijn beste vriend Brian, die hem al 20 jaar kent, omschrijft hem als een “lieve, stille jongen die het liefst op zichzelf was.” Ook Betts’ sociale media tonen iemand helemaal anders. Op zijn Twitterprofiel omschreef Bretts zichzelf als een socialist, beweerde hij president Trump te haten en maande hij iedereen die het horen wou aan op de Democraten te stemmen. Regelmatig deelde hij steunbetuigingen aan het adres van senators Elizabeth Warren en Bernie Sanders. Hij uitte zelfs kritiek op de Republikeinse houden tegenover wapenbezit.

Het geweer dat Betts afgelopen weekend gebruikte voor zijn gruwelijke daden, had hij gekocht op internet en opgehaald bij een plaatselijke wapenwinkel. Volgens Richard Biehl, politiechef van Dayton, was er toen geen reden om te vermoeden dat Betts het wapen zou gebruiken voor een bloedbad.