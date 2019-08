Anuna De Wever is nog lang niet klaar: “Vlaams Belang en N-VA moeten klimaatleiders worden”

Het is al even stil rond klimaatactiviste Anuna De Wever. Stilte voor de storm, zo blijkt. Vanaf september komen er nieuwe schoolstakingen, verzekert ze. En ze gaat naar Brazilië om het Amazonewoud te redden.

Tot nu toe hebben de spijbelacties die Anuna De Wever organiseerde weinig opgeleverd. En dus komen er in september nieuwe protesten. Op 20 september wordt Youth for Climate heropgestart met een global strike, waarbij jonge klimaatactivisten over de hele wereld op straat komen, zegt de activiste in Knack.

“Ik wil zien dat het klimaat voor élke partij een prioriteit wordt. Ook Vlaams Belang en N-VA moeten klimaatleiders worden”, zegt ze.

Amazonewoud

De Wever zal bovendien met een delegatie van Youth for Climate naar het Amazonewoud afreizen. Daar zal ze onder andere Raoni Metuktire, de welbekende leider van de Caiapó-stam die in het Braziliaanse regenwoud leeft, ontmoeten. Anuna wil zich inzetten voor het Amazonewoud, de groene long van onze planeet. Anders dreigt het verloren te gaan.

Omdat ze zichzelf heeft voorgenomen niet meer te vliegen, zal ze de oversteek per schip maken. Maar dat stelt haar voor een dilemma. Want zelfs de meest milieuvriendelijke Greenpeace-zeilboot genereert volgens berekeningen van experts meer CO2-uitstoot dan een vliegtuig omdat ze meer dan een maand onderweg zou zijn over het water.