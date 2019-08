Parijs: “Stolp over Notre-Dame is moeilijk haalbaar”

De kathedraal van Notre-Dame “onder een stolp” zetten “stelt een probleem van uitvoerbaarheid”, aldus Emmanuel Grégoire, de eerste adjunct van het stadsbestuur van Parijs. Sommige vakbonden en verenigingen eisen zo’n beschermkap om elk risico op loodvergiftiging te voorkomen.

“We zijn niet tegen” de overkapping van de kathedraal, “het is gewoon een probleem van uitvoerbaarheid”, klinkt het. “Een enorme stolp over de Notre-Dame zetten” om te vermijden dat stof wegwaait, “iedereen begrijpt dat dit technisch en financieel een beslissing is die ongelooflijk complex is om uit te voeren”, zei Grégoire op de zender LCI. Hij herhaalde ook dat de werf van de Notre-Dame enkel de bevoegdheid van de staat is.

Het stadsbestuur van Parijs is van zijn kant verantwoordelijk voor de kinderdagverblijven, de scholen en de woningen van kinderverzorgsters. Het bestuur zette maandagavond nieuwe resultaten online van stalen die op deze plaatsen genomen werden. Bij de brand van 15 april die de kathedraal deels vernielde, kwamen honderden tonnen lood vrij in de vorm van kleine deeltjes. “Alle tests die we in een straal van 500 meter rond de Notre-Dame hebben gedaan, zijn negatief, anders gezegd er is geen enkel gevaar”, zei Grégoire.

Drie scholen buiten deze zone “biepten” wel. Op de speelplaatsen werden loodgehaltes boven de 1.000 microgram per kubieke meter gemeten. Deze scholen “worden grondig gereinigd”, benadrukte Grégoire. Ze “gaan niet open zolang we de aanbeveling van 1.000 microgram per m2 van het Regionale Gezondheidsagentschap niet halen. Het stadsbestuur van Parijs zal geen enkel risico nemen.”