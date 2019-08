Man op vakantie spoort eigen motorfiets op via gps

De Nederlandse politie heeft twee gestolen motorfietsen kunnen terugvinden doordat de eigenaar op 1.600 kilometer afstand op satellietgegevens zag dat een van zijn motorfietsen in beweging was. De motoren waren gestolen in Dirksland en werden teruggevonden in Rotterdam. Twee verdachten van 24 en 25 jaar oud konden worden opgepakt, zo meldt de politie dinsdag.

Terwijl de man op vakantie was met zijn vrouw, merkte hij dat zijn motorfiets in beweging kwam doordat hij er een gps-zender in had geplaatst. Daarop belde hij direct de politie.

Toen de motor volgens de satellietgegevens ergens stilstond in Rotterdam, gingen politieagenten naar dat adres. Daar troffen ze de gestolen motoren aan. De twee opgepakte verdachten waren al bezig met het uit elkaar halen van de voertuigen.