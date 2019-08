Waarom we kunnen profiteren van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog, maar er toch best wakker van zouden liggen

Het robbertje dat Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping nu al een tijdje uitvechten heeft ook gevolgen voor ons. Door de devaluatie van de Chinese munt kunnen producten ‘made in China’ op termijn goedkoper worden. Al is dat niet meteen een reden tot juichen. Want zelfs dat ene ‘positieve’ gevolg heeft een keerzijde. “Nee, deze oorlog levert alleen maar verliezers op”, klinkt het.