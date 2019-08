Gezin ziet vakantie voor tweede jaar op rij in het water vallen door bagageproblemen op Zaventem: “Het zal toch niet weer waar zijn?”

Antwerpen -

Voor het tweede jaar op rij ziet een Antwerps gezin een dure duikvakantie op Corsica in het water vallen. En net als vorig jaar is een haperende bagageband op Brussels Airport ook nu weer de oorzaak. “Vorig jaar hadden we een boot gehuurd en kregen we onze valiezen pas toen we terug aan wal gingen. En ook nu ziet het er weer niet goed uit”, zucht Patricia van Soest. Bij Brussels Airlines zitten ze er erg mee verveeld.