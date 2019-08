Met deze tips van Frank Deboosere kan jij nog meer hitterecords vermijden (en het gaat niet over vliegtuigen of vlees)

Willen we vermijden dat we in augustus opnieuw recordtemperaturen in de geschiedenisboeken moeten noteren, dan is er dringend verandering nodig. Zélf kunnen we wel degelijk iets doen, zegt onze weerman Frank Deboosere. En dan heeft hij het niet alleen over de auto, het vliegtuig of vlees afzweren.

Verwijder ijslaag in diepvries

“IJs laat moeilijk warmte of koude door”, zegt Deboosere. “Als dus zo’n laag op de koelementen van de vriezer zit, zal de koude daarvan niet doorgelaten worden. Waardoor de elementen koude blijven produceren. Het is dus goed om de vriezer af en toe eens te ontdooien en de ijslagen weg te schrapen.”

Foto: ss

Droog was buiten

“De droogkast is de grootste energieslokop van allemaal. Bekijk de meter maar eens als een was draait. Gebruik dus in de mate van het mogelijke zo weinig mogelijk de droogkast en droog het gewoon buiten. Zeker de laatste seizoenen is de luchtvochtigheid heel laag, dus de was droogt snel. Het voelt misschien iets minder soepel, maar zijn die zachte handdoeken echt zo belangrijk?”

Zet thermostaat lager

“De thermostaat in de winter op 23 graden: dat is echt niet nodig. Zet die op 19 graden en trek gewoon een extra trui aan. Wist je dat elke graad zeven procent bespaart? Het is dus ook goed voor je eigen rekening.”

Koop lokale producten

“Kijk in de supermarkt naar het land van herkomst. Waarom een appel kopen die van ver uit het buitenland komt terwijl in onze eigen land ook goede appels worden gekweekt? Met bananen is dat misschien moeilijk, maar voor veel groenten of fruit zijn er echt wel lokale alternatieven.”

Foto: Photo News

Fiets of carpool

“Het gebruik van de auto verminderen is, samen met het vliegtuig en vlees vermijden, een van de zaken met de grootste invloed. Soms fiets ik langs de file en zie ik telkens één persoon per auto. Als we nu op zijn minst eens samen in de auto kruipen?”

Trek naar het bos

“We hebben nog een hele boel bossen en daar is het – zeker tijdens een hittegolf – zalig vertoeven voor wie even afkoeling nodig heeft. En een tip voor thuis: veel mensen vergeten dat de noordkant van het huis de koudste kant is. En ook hoe lager, hoe frisser. Slaap tijdens een hittegolf eens op het gelijkvloers aan de noordkant, in plaats van de airco op te zetten in de slaapkamer aan de zuidkant, net onder de pannen van het dak.”

Kies voor vakantie bij huis

“Er zijn zoveel toeristen die ons land bezoeken, dus er is hier wel iets te zien. Zelf heb ik ook al steden ontdekt waarvan ik het bestaan zelfs niet vermoedde. Er valt zoveel te ontdekken in eigen land of hier vlakbij. En zouden kinderen echt zoveel meer plezier beleven in het zwembad op Bali dan hier aan een lokale vijver?”