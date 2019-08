Model van 19 staat ineens op drié covers van ‘Vogue’

Driemaal is scheepsrecht voor Adut Akech (19). Het Australische model met Zuid-Soedanese roots prijkt volgende maand op de cover van zowel de Japanse, Duitse en Britse editie van Vogue. Voor die laatste werd ze samen met veertien andere opmerkelijke vrouwen uitgekozen door gasthoofdredacteur Meghan Markle, onder de noemer Forces of change.

Onthou haar naam, want Akech is aan een opmars bezig in de modewereld. Sinds haar eerste modeshow in 2017 werkte ze voor onder andere Prada, Chanel en Karl Lagerfeld. Het contrast met haar eerste levensjaren kan niet groter zijn: die bracht ze door in een vluchtelingenkamp in Kenia, tot ze op haar zevende met haar familie naar Australië verhuisde.

Zeggen dat ze haar succes niet in de schoot geworpen kreeg, is dus een understatement. Nu ze gelanceerd is, zit Akech vol plannen. Een eigen modellenbureau en een school in Zuid-Soedan zijn er maar een paar van.