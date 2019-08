Familie Bjorg Lambrecht reageert na overlijden: “Al van kleins af aan vloog hij met zijn loopfietsje rond ons huis”

“Al van kleins af aan vloog hij met zo’n klein loopfietsje rond ons huis. Hij deed niet anders. Bjorg was verzot op koers. Het is niet te begrijpen dat we hem kwijt zijn.” De grootouders en dichte familieleden van de betreurde wielrenner Bjorg Lambrecht (22) zijn overmand door verdriet en ongeloof. “Hij was zo’n brave jongen. Altijd vriendelijk tegen iedereen. Waarom moest dit toch gebeuren?”