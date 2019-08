Britse minister betreurt dat “EU niet wil onderhandelen over Brexit”

De Britse minister Michael Gove, die door premier Boris Johnson is aangesteld om alle voorbereidingen op een ‘no deal’-Brexit in goede banen te leiden, zegt te betreuren dat de Europese Unie weigert nieuwe onderhandelingen aan te knopen. Johnson heeft volgens Gove zijn zinnen gezet op een goed terugtrekkingsakkoord, maar ook als dat niet mogelijk blijkt, zal het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten. “De EU moet begrijpen dat we op 31 oktober vertrekken, met of zonder akkoord.”

Sinds hij eind vorige maand premier werd, lijkt Boris Johnson de confrontatiekoers met Europa te zijn aangegaan. Het terugtrekkingsakkoord dat zijn voorgangster Theresa May tot driemaal toe afgeschoten zag door het Britse Lagerhuis is volgens hem dood en begraven, maar een nieuw akkoord moet volgens Johnson zeker mogelijk zijn. De voorwaarde die hij stelt, is echter dat de Ierse backstop - die moet vermijden dat er opnieuw grenscontroles komen tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek - geschrapt wordt wegens “ondemocratisch”. Voor de EU is dat evenwel uitgesloten.

“Ik ben erg bedroefd over het feit dat de EU onderhandelingen met het VK weigert”, zei Michael Gove dinsdag aan Britse journalisten. “De eerste minister is duidelijk: hij wil een goed akkoord onderhandelen met de EU en zal alle energie van de regering aanwenden en verzekeren dat we in een amicale sfeer een nieuw akkoord kunnen onderhandelen.”

De Europese Unie zegt al maanden dat het fel bevochten akkoord dat met de Britse regering gesloten werd, niet opnieuwe opengebroken kan worden. Over de bijbehorende politieke verklaring kan wel worden gepraat. De patstelling lijkt een Brexit zonder akkoord alleen maar dichterbij te brengen. EU-diplomaten gaan er zelfs vanuit dat no deal het “basisscenario” van de regering-Johnson is.