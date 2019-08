Brandweerman gewond bij keukenbrand in Schaarbeek

Schaarbeek - In de Brusselse gemeente Schaarbeek is dinsdagmiddag een brandweerman gewond geraakt bij een keukenbrand. Dat meldt de Brusselse brandweer. De man kreeg een deel van een gyproc-wand over zich heen en werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar bleek niet zwaargewond.

De Brusselse brandweer werd omstreeks 12.45 uur opgeroepen voor een brand in een gebouw met drie verdiepingen in de Van Hovestraat in Schaarbeek. Ter plaatse bleek het te gaan om een keukenbrand en bleek dat alle bewoners het gebouw al verlaten hadden. De brandweer ging het vuur te lijf maar door de kracht van het bluswater begaf een deel van de wand van de traphal het.

“Eén van de brandweerlui bevond zich in die traphal en heeft dat stuk gyproc, dat verzadigd was van het water, op zijn hoofd en nek gekregen”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Hij droeg weliswaar zijn helm maar uit voorzorg is hij toch overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de laatste berichten is hij er niet erg aan toe en is hij naar huis kunnen terugkeren, maar zal hij wel enkele dagen werkonbekwaam zijn.”

Het getroffen gebouw is, onder meer door de instorting van de traphal, minstens tijdelijk onbewoonbaar, aldus nog de brandweerwoordvoerder.