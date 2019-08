Grieken zien door de hotels de Akropolis niet meer

De Akropolis is de trots van de Griekse hoofdstad Athene. De heuvel met daarop het indrukwekkende Parthenon is tot ver buiten Griekenland gekend. Maar het nationaal erfgoed wordt bedreigd, vinden de Grieken. De vele hotels die rond de heuvel gebouwd worden, belemmeren het uitzicht. Het laatste hotel dat er werd neergezet, was maar liefst 31 meter hoog.

Een actiegroep startte al een petitie om het bouwen van hotels in de buurt te stoppen voor ze de Akropolis helemaal niet meer zien. Maar het is een moeilijke situatie: het groeiende toerisme was één van de weinige lichtpunten toen de economische crisis het land trof.

“We zijn niet naïef”, klinkt het bij de actiegroep. “We weten dat Athene die hotels nodig heeft. Maar niet ten koste van ons belangrijkste monument. Akropolis betekent letterlijk ‘hoogste punt van de stad’. Dat moet zo blijven.”