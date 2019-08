Waargebeurde film over oma die niet weet dat ze terminaal is, is een succes … maar hoelang nog tot de echte oma het nu ontdekt?

Het belooft een van dé Hollywoodhits van het najaar te worden. The farewell, over een oma die terminale kanker heeft. En over haar familie, die besluit haar dat niet te vertellen in de hoop wat rest van haar leven draaglijk te maken. “Gebaseerd op een waargebeurde leugen”, luidt de slagzin van de film, en dat is niet gelogen: het gaat over de echte oma van de regisseur. Haar familie moet nu twee zaken voor haar verborgen zien te houden: dat ze kanker heeft, en dat ze het onderwerp is van een populaire film.