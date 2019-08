Aardappelen dubbel zo duur in 5 jaar

Het voorbije jaar is de gemiddelde winkelprijs van een kilogram aardappelen gestegen van 1,24 euro naar 1,52 euro eind juni. Een stijging met net geen kwart. Vijf jaar geleden kostte diezelfde hoeveelheid patatjes nog maar 81 cent, of bijna de helft minder. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeksbureau GfK die Le Soir kon inkijken.

De belangrijkste oorzaak ligt bij opeenvolgende mindere oogsten, vooral toe te schrijven aan de droogte. En als er minder aanbod is, pakken de supermarkten met minder kortingen uit. Al is dat niet de enige verklaring voor de prijsopstoot. Ook de consument is veeleisender geworden, en daar speelt de sector handig op in: aardappelen van hogere kwaliteit, van eigen bodem, meer bio, in kleinere hoeveelheden (want meer eenoudergezinnen), milieuvriendelijker verpakt (weg met plastic), reeds geschild en panklaar, sneller ‘nieuwe primeuraardappelen’ in de rekken, en ga zo maar door.

De Belg blijft overigens een grote fan van aardappelen: ook al zijn we met z’n allen in die vijf jaar 10 procent minder aardappelen gaan eten, toch gingen er vorig jaar nog altijd een indrukwekkende 338.645 ton van over de toonbank.