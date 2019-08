Bloeddruk meten is de belangrijkste voorspeller van hart- en vaatziekten … maar we doen het bijna allemaal verkeerd

Een hoge bloeddruk is de belangrijkste voorspeller van hart- en vaatziekten. Maar we meten het niet op de beste manier. Bijna altijd is het een momentopname: bloeddrukmeter om, eventjes wachten en klaar. Het zou volgens professor Jan Staessen (KU Leuven) veel beter zijn om een apparaatje 24 uur aan een stuk de bloeddruk te laten meten. “Dat resultaat is een véél betere voorspeller.”