Van ‘hem’ naar ‘hen’: genderneutrale taal werkt

Genderneutrale voornaamwoorden, maken ze een verschil? Volgens Amerikaanse onderzoekers wel. Zij onderwierpen zo’n duizend Zweden aan een test. Het land werkt al enkele jaren met het genderneutrale voornaamwoord ‘hen’. De deelnemers moesten tijdens de test namen verzinnen voor personages in een verhaal, of vragen beantwoorden over gelijkheid en politiek. Het doel: uitzoeken hoeveel effect taal kan hebben op genderneutraliteit.