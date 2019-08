Vlaamse professor ‘Dokter Oksel’ zoekt stinkende T-shirts: “Bij grootste stinkerds zijn resultaten het best”

Heeft u onderaan de kast nog ergens een hemdje liggen, te mooi om weg te doen maar met een zweetgeur die u er niet meer uit krijgt? Of dure sportkledij die desondanks blijft stinken? Dan zet bio-ingenieur Chris Callewaert (UGent) – “Dokter oksel” – er graag zijn schaar in. Hij is op zoek naar de bacteriën die de geur en vervelende gele plekken veroorzaken.