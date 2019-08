Griekse winger Chatzigiovanis gegeerd in België: “Enkele clubs tonen interesse”

Moeten de Belgische commentatoren binnenkort de niet evidente naam Anastasios Chatzigiovanis leren uitspreken? De 22-jarige rechterwinger van Panathinaikos, die al 68 wedstrijden speelde voor de Griekse topclub, geniet alvast interesse van enkele eersteklassers. Bij AA Gent was de Griek, die ook op links en achter de spits kan spelen, in de winter al in beeld.

“Gent kan ik niet bevestigen, maar er zijn wel verschillende clubs in België – en ook Nederland – die hem al een tijdje op het oog hebben”, zegt zijn zaakwaarnemer Paschalis Tountouris. “Anastasios is dan ook een talentvolle speler en bovendien is hij eind dit seizoen einde contract. We zijn momenteel nog in gesprek met Panathinaikos, we zoeken een zo goed mogelijke oplossing voor alle partijen.”