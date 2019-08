Taxi’s in Zaventem bij duurste van Europa: een vliegticket kost soms zelfs minder

Wie in Zaventem de taxi neemt naar hartje Brussel, betaalt daarvoor 3 euro per kilometer. Dat mag dan al de helft zijn van wat je in Genève betaalt, het is wel zes keer meer dan in Kiev, waar de luchthaventaxi maar een prikje kost. “Als toerist maak je maar beter vooraf je huiswerk.”

Bij aankomst op het vliegveld snel in een klaarstaande taxi wippen die je naar je hotel brengt, het is vaak een dure aangelegenheid. Dat blijkt uit het halfjaarlijkse onderzoek van reiswebsite Vliegveldinfo.nl in samenwerking met Airmundo.com. “Het is net om de toerist of zakenreiziger dit soort van nare verrassingen te voorkomen, dat wij de taxiprijzen oplijsten voor de 50 drukste vliegvelden in Europa”, zegt Guus Wantia, die meteen goed nieuws heeft: “In vergelijking met een half jaar geleden zijn slechts in twee luchthavens – die van Istanboel – de tarieven gestegen. Op zes luchthavens zijn de taxi’s zelfs goedkoper geworden. Overal elders bleef alles bij het oude.”

Zaventem bij de duurdere van de klas

In Zaventem zijn en blijven de luchthaventaxi’s behoorlijk prijzig. “Een rit naar centrum Brussel kost gemiddeld 45 euro”, zegt Guus Wantia. “Dat is boven het gemiddelde van 40 euro voor de 50 onderzochte luchthavens.” In slechts 13 luchthavens betaal je nóg meer als je met de taxi naar het centrum wil, met als top of the bill Milaan Bergamo (105 euro), London Stansted (104 euro) en London Luton (99 euro). Ook in Milaan Malpensa en London Gatwick betaal je meer dan 90 euro.

“Aangezien nogal wat lagekostenmaatschappijen op die bestemmingen vliegen, riskeren reizigers die zich enkel laten leiden door de prijs van hun vliegticket en bij aankomst onbezonnen in een taxi stappen, bedrogen uit te komen: hun taxirit zou hen wel eens meer kunnen kosten dan hun vliegticket”, waarschuwt Guus Wantia.

Dat de bewuste luchthavens zo’n 50 kilometer of meer verwijderd liggen van het stadscentrum, speelt natuurlijk een rol. “Vandaar dat we ook de prijs per kilometer berekenen. En dan verandert het plaatje compleet: dan worden Genève, Zürich en Nice de duurste.” Maar ook Zaventem maakt een slechte beurt: in slechts vijf luchthavens zijn de taxi’s nóg duurder dan op Brussels Airport.

Maak je huiswerk vooraf

Of je dan gek moet zijn om een taxi te nemen? “Natuurlijk niet”, lacht Guus Wantia, “want per slot van rekening blijft zo’n taxi de meest comfortabele manier om snel op je eindbestemming te geraken. Bovendien worden taxi’s betaalbaarder, zeker als van tevoren reserveert of in groep reist. Maar dat betekent wel dat je vooraf je huiswerk moet maken. Op sommige bestemmingen is een taxi zelfs goedkoper dan trein, bus, tram of metro, waar je bovendien voor elke persoon apart moet betalen.”

Opmerkelijk: langzaam maar zeker hanteren meer en meer luchthavens vastgestelde prijzen. “Duur of goedkoop, elke reiziger wil graag vooraf weten wat een taxirit ongeveer zal gaan kosten”, zegt Guus Wantia. “Met vastgestelde tarieven die ze op het vliegveld afficheren en ook via de officiële website en app bekendmaken, komen luchthavens tegemoet aan die terechte wens. Dit jaar zijn het er al acht.” Het gaat om Milaan Malpensa, Parijs Charles de Gaulle, Parijs Orly, Rome Fiumicino, Athene, Nice , Madrid Barajas en Sint-Petersburg.