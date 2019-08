Geen helm aan? Dan valt machine uit: vakbond ongerust over slimme camera’s die spoorpersoneel volgen

De socialistische vakbond bij Infrabel staat op zijn achterste poten, omdat personeel met intelligente camera’s wordt gecontroleerd op het dragen van hun veiligheidskleding. Dragen ze die niet, dan wordt de machine die ze bedienen automatisch uitgeschakeld.

Arbeiders die op de Infrabel-terreinen in Schaarbeek werken, trokken maandag aan de alarmbel. Boven de terreinen vloog een drone van Infrabel heen en weer. En ook op andere plekken op het terrein bleken hoogtechnologische camera’s opgesteld.

Volgens de Franstalige socialistische spoorwegvakbond controleerden de camera’s – al dan niet vanuit de lucht – of het personeel wel zijn veiligheidskleding droeg, zoals een helm of beschermende handschoenen. “Er zijn echter strenge regels over hoe je personeel met bewakingscamera’s kan controleren, onder meer om de privacy van mensen te beschermen”, zegt FGTB-secretaris Philippe Dubois. “En aan die regels is op geen enkele manier voldaan.”

De vakbond eist dat Infrabel stante pede deze controles stopt, “tot daarover overleg is geweest”.

Kabeldiefstallen

Infrabel zit verveeld met de zaak, maar nuanceert de kritiek. “Er zijn maandag in Schaarbeek tests geweest met een drone. Maar dat is enkel en alleen in het kader van onze strijd tegen kabeldiefstallen.” Bedoeling is om ’s nachts via drones (afgelegen) spoorlijnen in de gaten te houden, waar geregeld kabeldiefstallen gebeuren. De diefstallen zorgen voor veel overlast omdat ze het treinverkeer soms erg in de war sturen.

Infrabel geeft anderzijds toe dat het maandag ook tests uitvoerde met intelligente camera’s, waarbij die vaste camera’s delen van het terrein maar ook werkinstallaties in het oog hielden. “Daarbij controleerden de intelligente camera’s of het personeel dat aan de slag was hun verplichte veiligheidshelm en veiligheidshandschoenen draagt, zeker wanneer ze gevaarlijke machines of apparatuur bedienen. Detecteert de camera dat een medewerker bijvoorbeeld geen veiligheidshelm draagt, zal de machine die hij bedient automatisch worden uitgeschakeld.”

De intelligente camera’s moeten het aantal arbeidsongevallen bij Infrabel naar beneden krijgen. De spoorweginfrastructuurbeheerder beklemtoont dat het project met deze camera’s “nog in een testfase zit”. Als uit dit proefproject blijkt dat deze camera’s goed werk leveren, zal de invoering van het camerasysteem uitgebreid met de vakbonden worden doorgesproken.

