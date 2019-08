In een rolstoel of op krukken? Tijdens dit metalfestival kan je je toch in de moshpit storten

Kortrijk - Metalheads met een beperking, die krijgen op Alcatraz een VIP-behandeling. In de rolstoel of met krukken richting festivalterrein? Geen probleem, via een platform heb je het beste zicht op de artiesten. Dit jaar zelfs nog dichter dan in 2018 en dankzij virtual reality nog echter.

“Omdat Avatar, voor het eerst headliner, hier een liveopname maakt en ze plaats nodig hebben voor heel wat verrassingen, konden we het rolstoelplatform nog iets meer vooraan plaatsen”, aldus organisator Filip Nollet.

Toch is voor sommigen dicht nooit dicht genoeg. Het verse zweet dat door het headbangen uit de lange haren vliegt vlak voor het podium of in zwart leder gehulde en breedgeschouderde metalheads die wild gaan op de zoveelste gitaarsolo? Rolstoel of niet, ook daar kun je op Alcatraz middenin staan. En dat allemaal dankzij virtual reality.

“Een primeur, zo laat ik mij vertellen. Onze partners van Canal Metal zorgen namelijk voor brillen die ervoor zorgen dat mensen met een beperking midden in een moshpit lijken te staan. Dat terwijl ze live de muzikanten kunnen horen én zien”, aldus Filip.