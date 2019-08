Zeldzame muurschildering ontdekt in bruine kroeg: “Toen ik alle posters en reclame van de muren trok, kwam het plots tevoorschijn”

Bredene - De zeldzame muurschildering van Aimé Van Belleghem in café Tijl is voortaan weer zichtbaar. “Ik wil het bewaren en herstellen”, zegt Mezini Judmir. Maar de gehoopte restauratiesubsidie is een ander paar mouwen.

Nadat café Tijl enkele jaren geleden de deuren sloot, stond het leeg totdat Mezini Judmir het kocht. Hij is al negentien jaar als aannemer aan de slag en slaat nu een andere weg in.

“Ik wou een bruin café en een praatkroeg en daar hoorden geen posters, reclame, ornamenten en een kachel tegen de muur bij. Toen ik al die spullen van de muur haalde, kwamen vier taferelen tevoorschijn die de legende van Tijl en Nele tonen. Jarenlange rook en wat gaten in de muur hebben het werk geen goed gedaan. Maar het past hier perfect en er komt nooit nog een poster aan de muur, want ik wil het tonen aan de Bredenaars en toeristen. Ik wil het vooral ook bewaren en laten herstellen. Ik hoop op een subsidie en begeleiding, want zelf ga ik het niet te lijf. Stel je voor dat ik het zou beschadigen.”

Het werk dateert uit 1963 en is van Aimé Van Belleghem (1922-1996), die vooral bekend was als portretschilder. Het werk, langs beide muren, werd in 1963 gemaakt in opdracht van Kamiel Versluys.

Aimé’s kleinzoon Peter Verbeke meent dat zijn muurschilderijen zeldzaam zijn. “In een huis in Brugge schilderde hij paarden en in de abdij en parochiaal centrum van Steenbrugge maakte hij ook een. Daar is het goed bewaard. Ik zag het en het zijn fraaie werken, maar hij deed het niet vaak en liep er niet mee te koop.”

Volgens zijn zoon Jacques zou Aime wel trots geweest zijn op zijn muurschilderijen, maar bleef het aantal wel beperkt tot vier. Heel wat Bredenaars herinneren zich wel de muurschildering, maar hadden die in hun herinnering verborgen. “Goed dat die nu weer volledig zichtbaar is”, zegt een stamgast.

Maar financiële steun voor restauratie komt er niet. “We hebben geen gemeentelijke subsidie voor dergelijke zaken. In kunstmiddens horen we dat de culturele waarde ook beperkt is. Iemand van de kunstkring ging langs en liet weten dat herstel een delicate zaak wordt door het pleisterwerk eronder. Het is ook geen optie om dat door lokale mensen te laten uitvoeren. We kijken wel wat we kunnen betekenen voor de uitbater en hebben hem gevraagd ons het dossier te bezorgen”, zo luidt het bij het gemeentebestuur.