“Tijd voor airbags in het wielrennen, drama’s zoals dat van Bjorn Lambrecht kunnen wél vermeden worden”

“We moeten af van het fatalisme in het wielrennen. Van dat zinnetje: Drama’s als dat van Bjorg Lambrecht zullen er altijd bijhoren. Want er bestaat wel degelijk technologie om renners beter te beschermen, zoals airbags.” Bert Celis, coördinator van het kenniscentrum voor wielrennen Bike Valley, is duidelijk: het kan en moet veiliger in de wielrennerij. “En het wordt tijd dat de sport er zich voor openstelt.”