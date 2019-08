N-VA houdt deur dicht voor Groen: uitgestoken hand Björn Rzoska maakt weinig indruk bij De Wever

Een ultieme wanhoopspoging of toch een uitgedachte strategie? Met de boodschap “Groen is nog steeds bereid om te praten” probeerde Björn Rzoska gisteren om zijn partij alsnog in de Vlaamse regering te loodsen. Bij N-VA moeten ze alvast niks weten van die uitgestoken hand. “Voor welk deel van de partij spreekt Rzoska? Met hem valt misschien te praten, maar niet met de hardliners.”