Nu ook officieel: Anderlecht haalt met Kemar Roofe nieuwe goalgetter in huis

De transfer zat al even in de pijplijn en is nu ook officieel. Kemar Roofe (26) tekent voor drie jaar bij Anderlecht. De spits, die voor 6 miljoen plus bonussen overkomt van Leeds, legde gisteren al met succes zijn medische testen af.

“Met Kemar Roofe hebben we de spits gevonden waar we al een tijdje naar op zoek waren”, aldus sportief directeur Michael Verschueren op de clubwebsite. “Hij is een echte goalgetter en zal dus een grote meerwaarde betekenen voor het team.”

Door een enkelblessure zal Roofe wellicht pas op speeldag vijf fit zijn tegen Genk, maar Anderlecht smacht naar hem. In Engeland wordt hij een duracellkonijn genoemd. Een spits die de tegenstander opjaagt en blijft opjagen: 90 minuten lang. Zijn beste periode bij Leeds kende Roofe vorig jaar in december, toen hij vijf keer scoorde in drie wedstrijden, waarbij drie goals in de blessuretijd. Het was het keiharde trainingsregime van voetbalgoeroe Marcelo Bielsa dat hem zo fit maakte.

Bij Anderlecht zal Roofe constant druk moeten zetten. Al zal hij wel wat moeten wennen, want in zijn hele carrière speelde hij slechts twee matchen in eerste klasse. In 2011, toen West Brom hem uitleende aan Vikingur Reykjavik. Daarna voetbalde hij steeds in de lagere Engelse reeksen, maar bij Leeds haalde hij in de Championship een hoog niveau.

De jongste twee jaar werd Roofe telkens clubtopschutter. Ondanks zijn 1.78 meter is hij best (kopbal)sterk, maar veel hoge ballen zal hij toch niet krijgen. Kompany zal vasthouden aan zijn combinatievoetbal over de grond.

