Vader van ‘geweldenaar van Letterhoutem’ overleden nadat hij vol gekleefd werd met morfinepleisters

Sint-Lievens-Houtem - Engelbert B., de vader van W.B., die in Letterhoutem als een geweldenaar wordt omschreven, is zondag overleden. Hij was op zondag 19 juli opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij vol gekleefd met morfinepleisters thuis werd aangetroffen.

W.B. (55) zit al sinds eind juli in de cel op verdenking van poging tot vergiftiging van zijn vader, die bij hem inwoonde in zijn woning langs de Wettersesteenweg in Letterhoutem. Het feit dat zijn vader is overleden, werpt een nieuw licht op het onderzoek. Zijn aanhouding werd ondertussen door de onderzoeksrechter met een maand verlengd. De ‘poging tot doodslag’ waar W.B. toen van werd beschuldigd, zou kunnen geherkwalificeerd worden naar ‘doodslag’, een wereld van verschil voor de strafmaat. “We onderzoeken momenteel een oorzakelijk verband tussen de feiten waar hij van beschuldigd wordt en het overlijden van E.B.”, bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.

De feiten waarvan W.B. wordt beschuldigd zijn verschrikkelijk, maar net na de aanhouding van W.B. bleek dat buurtbewoners niet zo verbaasd zijn als verwacht kan worden. Al snel bleek dat W.B. in de buurt bekend staat als de ‘geweldenaar van Letterhoutem’. Zo meldden buurtbewoners dat de politie bij zijn arrestatie eind juli bijstand opriep omdat hij zich zo agressief gedroeg.

Ex-partner: “Ik hoop dat hij deze keer voor lang zal vast zitten”

Zijn gewelddadig en onbezonnen gedrag wordt bevestigd door een van zijn ex-partners. Zij laat weten ‘opgelucht’ te zijn dat W.B. eindelijk achter slot en grendel zit. “Ik hoop dat hij deze keer voor lang zal vast zitten, zodat ik eindelijk een rustig leven kan leiden”, zegt ze in niet mis te verstane bewoordingen. “Ik ben er 20 jaar bij geweest en eigenlijk was dat 20 jaar kommer en kwel. Hij bedroog mij met de regelmaat van de klok en daarbovenop heeft hij mij meermaals fysiek aangevallen. Na de laatste keer 8 jaar geleden ben ik definitief bij hem vertrokken en zijn we gescheiden. Hij had mij weer eens bont en blauw geslagen na een zoveelste ruzie. Omdat hij zo gewelddadig was, had ik nooit eerder klacht durven neerleggen bij de politie, maar die dag was de maat vol. Met behulp van een vriendin ben ik naar de politie gegaan en heb ik mijn verhaal gedaan. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot zes maanden cel, maar, met drie jaar uitstel. Ik had ondertussen onderdak gevonden in een vluchthuis, maar omdat hij nog vrij rondliep bleef ik met de daver op het lijf rondlopen. En terecht zo bleek, doodsbedreigingen waren schering en inslag en hij liet geen enkele gelegenheid onbenut om mij het leven zuur te maken. Toen de zaak voorkwam waar hij zich moest verantwoorden voor de slagen en verwondingen die uiteindelijk leidden tot onze scheiding, hij sloeg toen met een pan op mijn hoofd, heeft de politie mij na het proces weggevoerd omdat hij mij bedreigde. Ik ben enorm opgelucht dat hij eindelijk achter slot in grendel zit. Ik hoop voor lang, zodat ik eindelijk een rustig leven kan leiden.”

Gevraagd naar een reactie doet de advocaat van W.B. er het zwijgen toe, ondanks herhaalde pogingen om hem te bereiken.