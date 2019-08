Daar is de betaalkaart van Apple, maar niet zonder opmerkelijke voorwaarden

De Apple Card, de kredietkaart van de gelijknamige techreus, is vanaf nu in gebruik in de Verenigde Staten. Of toch voor wie zich al eerder inschreef op een wachtlijst. De kredietkaart van Apple werkt zoals een gewone, fysieke bankkaart, al zijn er wel een aantal bijzondere voorwaarden aan verbonden.

Eerder dit jaar kondigde Apple al aan dat het een eigen betaalkaart zou uitbrengen. De uitrol van die Apple Card vindt nu voor het eerst plaats in Amerika voor een selecte groep mensen: geïnteresseerden die zich destijds hadden aangemeld voor het testprogramma. Later zal ook het grote publiek de bankkaart kunnen gebruiken. Of dat ook buiten de Verenigde Staten zal zijn, is nog niet duidelijk.

Bijzondere voorwaarden

Het systeem werd ontwikkeld in samenwerking met de investeringsbank Goldman Sachs, die intussen de klantenovereenkomst heeft gepubliceerd. Uit die voorwaarden vallen enkele zaken op. Zo behouden Apple en Goldman Sachs ten alle tijde het recht op het blokkeren van een creditcard account zodra de gebruikers ervan niet langer over een iPhone, eender welke versie, beschikken. Ook als die iPhone niet voldoende beveiligd is of gebruikers hun toestel ‘jailbreaken’ (het kraken van het iOS besturingssysteem waardoor je bijvoorbeeld apps van concurrent Android kan installeren, nvdr) kan de account geblokkeerd worden. Een regel die vanzelfsprekend in het belang is van Apple, maar ook in het belang van de gebruiker. Apple kan namelijk niet instaan voor de gevolgen van het slecht functioneren van Apple Pay (het online betaalsysteem) of Apple Card door toedoen van andere applicaties.

Nog opvallend: gebruikers van een Apple Card mogen daar geen cryptomunten mee aankopen of de kaart gebruiken voor kansspelen of gokken in casino’s.

In tegenstelling tot andere kredietkaarten is de Apple Card gratis te verkrijgen voor iPhone-gebruikers, maar contant geld afhalen is dan weer niet mogelijk.