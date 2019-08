Is het beest in Tottenham eindelijk wakker? Spurs plots gelinkt aan niet één, maar twee toptransfers

Tottenham staat in de voetbalwereld bekend als de topclub die geen of nauwelijks transfers doet. Maar daar lijken de Spurs deze zomer komaf mee te willen maken. Volgens de laatste geruchten hebben ze hun pijlen gericht op twee toptransfers.

Het was, alweer, geen superdrukke zomer voor de club van Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Er werd wel 60 miljoen euro uitgegeven aan Tanguy Ndombele, maar naast de Franse middenvelder kwam enkel nog de 18-jarige Jack Clarke over van Leeds. In de omgekeerde richting werd Kieran Trippier verpatst aan Atlético Madrid en Vincent Janssen aan Monterrey.

Met nog slechts twee dagen te gaan voor de Engelse transfermarkt sluit, zou Tottenham echter nog een serieuze tweeklapper willen slaan. Aan de ene kant worden de Spurs gelinkt aan Philippe Coutinho. De Braziliaan is de aanvaller op overschot bij FC Barcelona, dat nochtans 145 miljoen betaalde achttien maanden geleden. Door de komst van Antoine Griezmann kan Coutinho echter niet op een basisplaats rekenen.

Volgens Sky Sports wil de spelmaker het liefst van al terug naar Engeland, waar hij schitterde voor Liverpool. De Reds hebben echter weinig interesse in een terugkeer. Coutinho zou aangeboden zijn bij Arsenal, maar de Gunners zouden willen focussen op een nieuwe verdediger. En dus komt nu Tottenham naar voor als favoriet. De Spurs zouden zo goed als rond zijn met Barcelona om de Braziliaan op huurbasis naar Londen te halen.

Foto: Photo News

Dybala

Intussen lanceren Sky Italia en Goal Italia het gerucht dat Tottenham daarnaast een officieel bod heeft uitgebracht op Paulo Dybala. Juventus zou de 70 miljoen van de Spurs aanvaard hebben, waardoor de Argentijn enkel nog persoonlijk akkoord moet geraken met de Engelsen. Dybala werd eerder zwaar gelinkt aan Manchester United, maar wilde niet naar Old Trafford verhuizen in een ruildeal voor Romelu Lukaku.

In tegenstelling tot Man United kan Dybala bij de Spurs wel Champions League-voetbal spelen en hij vindt er met Mauricio Pocchetino een landgenoot terug als trainer. In Italië wordt dan ook gespeculeerd dat Dybala een overgang naar Londen wel ziet zitten. Tussendoor wordt Tottenham ook gelinkt aan Ryan Sessegnon… En waar komt dat geld vandaan? Christian Eriksen zou op weg zijn naar de uitgang. Manchester United toont interesse.