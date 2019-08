Jamie gooide leven om: van Australische professor en “asshole” naar medaillewinnaar voor België

Hove -

De Australiër Jamie Anderson uit Hove heeft tijdens de European Masters Games in het Italiaanse Turijn voor België goud behaald in het tijdrijden en zilver in de wegrit. Alweer een nieuw hoogtepunt in zijn markante levensverhaal. “Ik was wanhopig ongelukkig, arrogant, moe en ongezond. Kortom: een asshole.”