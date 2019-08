Zes op tien nieuwe woningen zijn appartementen

Meer dan zes op de tien nieuwe woonprojecten in Vlaanderen zijn appartementen. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Confederatie Bouw. Als de komende jaren in hetzelfde tempo appartementen gebouwd worden, is de flat al over drie jaar de dominante woonvorm in Vlaanderen.

In 2018 werden meer dan 31.000 appartementen vergund in Vlaanderen. Ter vergelijking: in 2011 waren dat er nog maar 16.000. “In grote steden was er traditioneel al een hoog percentage appartementen, nu zien we dat ook de kleinere steden en gemeentes aan een inhaalbeweging bezig zijn”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw. “In regio’s waar nog veel ruimte is en de prijs van de bouwgrond relatief laag is, neemt het aantal huizen wel nog toe.” De federatie wijst er nog op dat 68 procent van de nieuwe bouwprojecten gerealiseerd wordt op een plek die ook voordien al in gebruik was en dus niet ten koste gaat van open ruimte.