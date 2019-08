Vlaamse chirurgen redden ezeltje dankzij Brigitte Bardot

Lummen -

Een operatie van meer dan vier uur, met een paardenchirurg én een professor plastische ­chirurgie. Bij paardenkliniek Equitom in het Limburgse Lummen werden kosten noch moeite gespaard om de Franse ezelin Hope, gered door de organisatie van Brigitte Bardot (84), op te lappen. Hope was in de snuit geschoten, met een gapende wonde als gevolg. Ze kreeg in Frankrijk al twee operaties; in Lummen werd het gat finaal gedicht. De kosten voor de peper­dure operatie werden ­gedragen door de Fondation Brigitte Bardot, al deden ook de Belgische dokters hun duit in het zakje. “Ik heb het gratis gedaan”, zegt plastisch chirurg Paul-Julien Geulinckx. “Ik vond het een mooie gelegenheid om te tonen hoe mensen- en dierengeneeskunde elkaar de hand kunnen reiken.”