Kylian Hazard verontschuldigt zich nadat hij 240 km/u reed: “Ik bracht mijn eigen leven in gevaar en dat van anderen”

Kylian Hazard, de bij Cercle Brugge voetballende broer van Thorgan en Eden, werd vorige week gevat door de politie toen hij tegen een snelheid van meer dan 240 kilometer per uur over de E403 reed. Hij verloor voor 15 dagen zijn rijbewijs. Dinsdag excuseerde Hazard zich via Instagram.

De 23-jarige aanvaller was woensdagavond om 17.50 uur met zijn Audi S3 Sportback onderweg naar huis in het Henegouwse ’s Gravenbrakel toen hij op de E403 richting Doornik, ter hoogte van Roeselare, gezien werd door een nieuwe anonieme wagen van de lokale politie. Hij reed op dat moment meer dan 240 kilometer per uur.

Toen de agenten in de anonieme wagen hun lichten aanstaken, ging Hazard meteen aan de kant staan. Waarom de voetballer zo overdreven snel reed, is niet bekend. “Er was op dat moment nochtans redelijk wat verkeer”, reageerde Tom Janssens van het parket van Kortrijk. De snelheidsduivel zal zich binnenkort mogen verantwoorden voor de politierechter.

Excuses

Een week later excuseerde Hazard zich via een video op Instagram.

“Ik maakte een bijna onherstelbare fout”, aldus de Cercle-speler. “Ik bracht mijn eigen leven in gevaar en dat van mensen om me heen. Ik wilde een video maken om mijn excuses aan te bieden. Ik bezocht ook een centrum voor verkeersslachtoffers, waardoor ik ben gaan nadenken. Ik heb tegen mezelf gezegd dat ik heel voorzichtig moet zijn op de weg. Er kan vanalles gebeuren. Ik hou van het werk dat ik doe en ik moet het goede voorbeeld geven. Dat heb ik niet gedaan. Daarom wilde ik mijn excuses aanbieden aan iedereen.”