COMMENTAAR. Club Brugge leeft op een wolk

Stel je voor: een vol stadion begint te applaudisseren voor de clubleiding. We hebben het nog nooit meegemaakt, maar in het Jan Breydelstadion gebeurde het na 11 minuten, zoals afgesproken via sociale media. Het duo Verhaeghe-Mannaert heeft woelige tijden gekend, maar het publiek heeft hen definitief in de armen gesloten.