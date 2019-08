Alleen regen kan Siberië nog redden

Gigantische bosbranden blijven Siberië teisteren, ondanks militaire interventie vanuit Rusland. De afgelopen weken zijn al meer dan 4,5 miljoen hectare bos in rook opgegaan, verschillende dorpen volledig met as bedekt en al honderden mensen klagen over hoofdpijn en ademhalingsproblemen door de rook. De blusvliegtuigen en -helikopters die zijn ingezet door president Vladimir Poetin, veranderen weinig aan deze zorgwekkende situatie.

Bosbranden in het gebied zijn niet ongewoon, maar dit jaar is de omvang van de branden uitzonderlijk. Volgens milieuactivisten is er veel te laat ingegrepen en is de schade intussen zo groot dat die verstrekkende gevolgen zal hebben op lange termijn. “Het vuur is nog nauwelijks beheersbaar”, zegt Anton Beneslavsky, brandexpert bij Greenpeace Rusland. “Dit is een ecologische catastrofe. Enkel sneeuw of intense regenval kan de taiga nog redden.” Ook de financiële schade is enorm: die wordt al op meer dan 33 miljoen euro geschat. (evdg)